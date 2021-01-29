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Erdemir'de fenalaşan işçi hayatını kaybetti

Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde faaliyet gösteren Ereğli Demir ve Çelik Fabrikaları T.

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde faaliyet gösteren Ereğli Demir ve Çelik Fabrikaları T.A.Ş.'de (ERDEMİR) fenalaşan bir işçi hayatını kaybetti.


Edinilen ilk bilgilere göre, Erdemir'de çalıştığı yüksek fırında gündüz vardiyasına gelen Galip Akkayaoğlu (49), bir süre sonra açık alanda bulunduğu sırada fenalaştı. Ambulansla ilçedeki özel hastaneye kaldırılan talihsiz işçi, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Akkayaoğlu'nun ölümü için gaz soluması yada kalp krizi ihtimalleri üzerinde durulurken, kesin ölüm sebebinin yapılacak otopsinin ardından netlik kazanacağı öğrenildi.

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