ERDEMİR'den enerji verimliliğini artıracak yatırım

Türkiye'nin en büyük entegre yassı çelik üreticisi Ereğli Demir ve Çelik Fabrikaları (ERDEMİR), enerji verimliliğini ve üretim kapasitesini artırmak amacıyla çalışmalarını hızlandırdı. Bu çerçevede yeni kok bataryası için saha çalışmalarına başlayan şirket, yüksek teknolojik özelliklere sahip dördüncü bataryasını 2023 sonunda devreye almayı planlıyor.

Şirketten yapılan açıklamada, 1965 yılından bu yana ürettiği yüksek kalitedeki yerli çelikle Türkiye sanayisine katkı sağlayan, Türkiye'nin ilk entegre yassı çelik üreticisi ERDEMİR'in, enerji verimliliğini, üretim kapasitesini ve performansını artıracak yatırımlarını sürdürdüğü belirtildi. Açıklamada, "Bu çerçevede ERDEMİR'in kuruluşundan bu yana aralıksız hizmet veren birinci ve ikinci bataryalarının yerini alacak olan, yıllık 800 bin ton kapasiteli dördüncü kok bataryasının Cumhuriyet'in 100'üncü yılında devreye alınması hedefleniyor" denildi.

"Yüksek teknolojiyle donatılacak"

ERDEMİR'in 2023-2024 döneminde de verimliliğe yönelik yeni yatırımları devreye alacağı aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi: "Sorumlu üretim ve sürdürülebilirlik anlayışıyla yatırımlarını planlarken, mevcut en iyi teknikleri (EU Best Available Techniques- BAT) ve çevresel etkilerini dikkate alan ERDEMİR'in dördüncü kok bataryası, toz toplama filtre sistemleri ve yüksek seviye otomasyonu gibi birçok yüksek teknolojik özelliğe sahip olacak. Yeni batarya, şirketin çevre performansını artırırken, ithal kok alımının azaltılmasını da sağlayacak. ERDEMİR, 2023-2024 döneminde de verimliliğe yönelik yeni yatırımları devreye alacak."