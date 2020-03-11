ERDEMİR'e “hava kirliliği” tepkisi

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde faaliyet gösteren Ereğli için Mücadele Platformu Sözcüsü Niyazi Özcan Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın resmi verilerine göre ilçede son 7 gündür hava kirliliğinin hassas seviyede olduğunu belirterek, hava kirliliğine ERDEMİR'in neden olduğunu iddia etti.

Ereğli için Mücadele Platformu Sözcüsü Niyazi Özcan Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın resmi verilerine göre ilçede merkezinde son 7 gündür hava kirliliği seviyesinin hassas noktada olduğunun kaydedildiğini belirterek, yetkililerden gerekli önlemleri almalarını istedi. Hava kirliliğindeki yüksekliğin ilçede faaliyet gösteren Ereğli Demir ve Çelik Fabrikaları T.A.Ş.'den (Erdemir) kaynaklandığını iddia eden Özcan, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı başta olmak üzere yerel yöneticilerinde bu konuya önem vermesi gerektiğini açıkladı.

Özcan açıklamasında şu ifadelere yer verdi; “ Ulusal Hava Kalitesi İzleme Ağı linkini tıklayarak haritadan Ereğli'mizi tıklarsanız korkunç bir gerçekle karşılaşacaksınız. İzleme sonucundaki verilerde Ereğli'nin 7 günlük havası ile ilgili: “Açık hava sporları için iyi bir hava değil, bisiklet sürmek için iyi bir hava değil, açık havada yürüyüş yapmak için iyi bir hava değil, dışarıda piknik yapmak için iyi bir hava değil” yazıyor. Bu yazılanlar resmi veriler. Biliyorduk zehirlendiğimizi, bilerek ölüme terk edildiğimizi, ama ilk defa devletin resmi raporlarına göre de öldürüldüğümüzü anlamış olduk. Zehirlenmemizin sebebi soluduğumuz havayı dışarı salıvermek değil ise; zehirlenmemizin tek sebebi Erdemir'in çevreye her gün saldığı, hiç bir tedbir almadığı zehirli gazlardır. Erdemir bizleri çevreye saldığı zehirli gazlarla öldürüyor. Zehirlenmemize kim izin veriyor? Zehirlenmemize izin verenler, vatandaşının zehirlenmesine göz yuman vatandaşının sağlığını Erdemir'e peşkeş çeken Ereğli'yi yönetenler. Şimdi buradan yetkililere sormak lazım, siz sadece hava raporumu yayınlarsınız? Sizin göreviniz vatandaşın sağlığını korumak değil mi? Ama kimin umurunda! Hangi milletvekilimizin umurunda. Durumdan haberleri bile yoktur. Yazıktır, günahtır. İnsanını hiçe saymaktır bu" diyerek tepkisini ortaya koydu.