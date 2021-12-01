Ereğli Belediye Başkanı Posbıyık: “İskan mağdurlarının su ücretlerini indiriyoruz”

Zonguldak'ın Ereğli İlçe Belediye Başkanı Halil Posbıyık, geçmiş dönemde oluşan iskan mağdurlarına kolaylık sağlamak için kullandıkları inşaat suyu ücretlerini 6 TL'ye düşüreceklerini açıkladı.

Kdz. Ereğli Belediye Meclisi Aralık ayı olağan toplantısında konuşan Belediye Başkanı Halil Posbıyık'tan iskan mağdurlarına müjdeli haber geldi. Posbıyık, mağdurların kullandıkları inşaat suyu ücretlerini indireceklerini açıkladı.

İskan mağdurlarının sorununun Çevre Bakanlığında görüşüldüğünü ve bir sonuç çıkmadığını anlatan Başkan Posbıyık, konuyla ilgili şunları söyledi:

“Geçmiş dönemden kalma sıkıntılı dosyalar vardı. Bunlar çok mağdur durumdalar. İnşaatlara ruhsat verilmiş ancak emsal büyüklüğü olduğu için iskanını kanunlar gereği belediye olarak veremiyoruz. Ankara'ya gidilsin diye kendilerinden rica ettik. Milletvekilimiz Hamdi Uçar, TSO Başkanı Arslan Keleş, İnşaat Müteahhitleri Derneği Başkanı Mustafa Demiray, başkan yardımcım Haluk Okur ve Mustafa Kılıç, Çevre Bakanlığı'nda en üst kademelerde görüştüler. Bu mağdurların sorunlarına bir çare olsun diye su ücretlerinde indirim yapmaya karar verdik. Bunlar en çok su ve elektrik parasından mağdur oluyorlar. Çünkü iskanları olmadığı için inşaat suyu üzerinden ücretlendiriliyorlar. Meclis grubu arkadaşlarımla dün karar aldık, kullandıkları inşaat suyunun tonunu 6 liraya düşürüyoruz. Elektrik belediyeye bağlı olmadığı için o konuda biz bir şey yapamıyoruz.”

Lojmanlara kafeterya, Sanat Sokağı'na galeri yapılacak

Belediye çalışmaları hakkında da bilgi veren Başkan Posbıyık, Erdemir Sineması altına kafeterya ve Sanat Sokağı'na da Galeri yapacaklarını belirtti.

Posbıyık, “Erdemir sinemasının altında 7 dönümlük bir alanımız var. Buraya kafeterya yapacağız ve peyzaj düzenlemesi olacak. Projesi bitti, yakında ihaleye çıkacağız. Halkımız ve özellikle gençler için müthiş bir alan olacak. Sahilde bulunan Sanat Sokağı'na galeri yapıyoruz. Geçmişten günümüze bütün festivallerimizi, sanatçılarımızı resmeden bir galeri olacak. Onun projesi de son aşamasına geldi, yakında ihaleye çıkacağız. Balı ve Hastane arasında yeni çevre yolu açmak için 400 milyon TL civarında iş makinesi almak için ön görüşmeleri yaptık. Sakindere Projesi ve Kepez bölgesinde ara yol açma çalışmalarımız devam ediyor” dedi.