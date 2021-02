Ereğli Belediyesi, işçinin yüzünü güldürdü

Zonguldak'ın Ereğli ilçesi Belediye Başkanı Halil Posbıyık, belediyede çalışan 833 personele yapılan ücret zamlarını açıkladı. Buna göre, kıdem zammı ve sorumluluk zamları hariç en düşük ücret, yüzde 34'lük artışla net 3 bin 462 TL oldu.

Kdz. Ereğli Belediyesi Personel Limited Şirketi ile Belediye İş Sendikası arasında 833 çalışanı ilgilendiren 1. Dönem Toplu İş Sözleşmesi imzalandı. Belediye Başkanı Halil Posbıyık, çalışanlara mevcut şartlar içinde çok iyi oranda ücret zammı artışı yaptıklarını belirtti. Belediye İş Sendikası Zonguldak Şube Başkanı Osman Karataş da Kdz. Ereğli Belediyesi yetkililerine teşekkür etti.

Toplu Sözleşme imza töreni, Belediyenin Belen Sanayi'nde bulunan şantiyesinde gerçekleşti. Pandemi koşulları gözetilerek belediye işçilerinin iş çıkış saatinde yapılan toplu sözleşme imza töreninde Belediye İş Sendikası Zonguldak Şube Başkanı Osman Karataş, Belediye Başkanı Halil Posbıyık'a gösterdikleri özveri ve harcadıkları zaman için teşekkür etti.

Kamu işçisi haklarından yararlanmak istediklerini söyleyen Karataş, şunları söyledi:

“2018 yılı Aralık ayında KHK ile kadro adı altında bizlere bir dayatma yaptılar. Bir kandırmaca yaşadık. Hayatın her alanında her canlının doğumundan ölümüne varız. Kamu hizmetinin her tarafında varız. Ama ne hikmetse kamu işçisi sayılmıyoruz. Neden? 696 sayılı KHK ile bizleri kamu işçisi saymadılar. Dediler ki siz şirket işçisisiniz. Nedir bu? Alt işveren döneminde şirketin adı A idi şimdi yaptılar B. Bunu da kanunla yaptılar. Belediyeleri de buna dayattılar. Belediyeler bir cebinden alıyor, bir cebine koyuyor. Ondan sonra gelip işçiye veriyor. Buradan bir kez daha Çalışma Bakanlığı'na ve ilgili bürokratlara sesleniyorum. Lütfen diyorum bu kibarca şuan gidiyor ama yarın salonlarda değil, alanlarda bunun mücadelesini vereceğiz. Bizi kamu işçi statüsüne alın. Bizi şirket işçisi sayıp her türlü kamu işçisi hakkından mahrum bıraktınız. Bunun biran önce düzeltilmesini istiyoruz.”

Posbıyık: “Tavrımı her zaman işçiden, emekten, alın terinden yana koydum”

İşçilere zam oranlarını açıklayan Başkan Posbıyık konuşmasında şu ifadelere yer verdi:

“Uzun yıllardan beri Belediye Başkanlığı yapıyorum. 23 yıllık başkanlığımda her zaman tavrımı işçiden, emekten, alın terinden yana koydum. Bütün çabalarım bu yönde oldu. Ezilen insanları gördükçe üzülüyorum. Çünkü Ereğli'yi belli bir noktaya getiriyorsak halk bizden memnunsa, beni devamlı belediye başkanı seçiyorsa bu benimle beraber çalışan bürokrat arkadaşlarımın, meclis üyelerinin, yine çöpçüsünden operatörüne kadar bütün işçilerin, sizlerin gayretleriyle oluyor. Sizler benim için çok değerlisiniz. Daima bugüne kadar işçinin hakkını korumaya çalıştım. 2 yıl önce tekrar göreve geldiğimde ilk talimatım sendikal örgütlenmenin önündeki engelleri kaldırmak yönünde oldu. Bu, memnuniyet verici bir olay. Çünkü bugün toplu sözleşmenin anayasasını yazdık. Çünkü ilk kez sizlerle toplu sözleşme yapıyoruz. 2018 yılında KHK ile kurulan belediye şirketlerinde 2 yıldır bakanlıkça çıkarılan çerçeve sözleşmelerine göre bazı haklar verildi. Bakanlıkça yapılan toplu sözleşmeler 30.6.2020 tarihinde sonlandırıldı ve işçinin bağlı bulunduğu sendikaların toplu sözleşme yapmalarının önü açıldı. Belediye şirketimizin ilk sözleşmesi olması nedeniyle toplu sözleşmenin anayasası sil baştan yenilendi. Bugün itibaren imzalıyoruz, yeniden düzenlendi ve her şey bundan sonra bu sözleşmenin üzerine oturtulacak.”

Görüşmeler 54 gün sürdü

Başkan Posbıyık, maaşların geciktirilmediğine vurgu yaptığı konuşmasında, “Her işçimizin adaletle hak ettiği ücreti alabilmesi için sendikamız ile şirketimiz arasında 54 gün süren çok yoğun ve gayretli çalışmalar yürütüldü. Bu bölgede böyle titiz bir çalışmayı yapan belediyenin olduğunu zannetmiyorum. En iyisini yapabilmek için elimizden geleni yaptık. Dünyamızda ve ülkemizde yaşayan ve her gün ekonomik olarak bizleri derinden etkileyen pandemi sürecinde belediyenin gelirleri yaklaşık yüzde 30 oranında düştü. Nasıl vatandaş perişan vaziyette, bitkin vaziyette geçinemediği için belediyeye olan ödemelerini geciktiriyor. Onun için belediyelerde zor bir dönemden geçiyor. Bazı belediyeler kabadayılık yapıyor, şu kadar verdim, bu kadar verdim diye. Ben şu kadar zam verdim, ikramiye verdim demek yeterli değil. Önemli olan verdiğin rakamı ödemek. Zamanından önce işçinin maaşını, ikramiyesini ödemek. Duyuyoruz bir çok belediyede ikramiyeler bile ödenmiyor, maaşlar geciktiriliyor ama Ereğli Belediyesi'nde benim dönemimde asla böyle bir şey olmamıştır. Bundan sonra da olmayacaktır.” Dedi.

2 üniversite bitirmiş insanlar çöpe girmek istiyor

10 bin kişinin Belediyeye müracaat ettiğini belirten Başkan Posbıyık, şunları söyledi:

“İnsanlar bana eskiden yolumu yap, çöpümü al diye gelirlerdi. Son iki yıldır yanıma insanlar oğlumu işe al, kardeşimi işe al diye geliyorlar. Şuanda yazı işleri müdürlüğünde 10 bin tane müracaat var işe girmek için. Bunların üçte biride 2 üniversite bitirmiş insanlar. Özellikle üniversiteyi bitirenler beni çöpçü olarak al diye yalvarıyorlar, üzülüyoruz. Pandemi özellikle bu işi çok kötü noktaya getirdi. Pandemiyi inşallah aşısıyla atlatacağız, pandeminin aşısı bulunur ancak işsizliğin aşısı da yok. Ülke çok kötü bir işsizlik yaşıyor. Dolayısıyla da Ereğli çok kötü işsizlik yaşıyor. Böyle ekonomik zorluklar içerisinde belediye bütçesinin tüm olanakları değerlendirilerek, mali disipline bağlı kalmak koşuluyla, sürdürebilirliği devam ettirebilmek adına şartlar, en iyi ücret zammını vermek için zorlanmıştır. Belediyemiz gerek bütçe büyüklüğü gerekse personel bakımından bölgemizin en güçlü belediyesi konumundadır. Müteahhide, çalışan işçisine, SSK'ya, vergi dairesine borcu olmayan ender belediyelerdeniz. Ülkemizde büyükşehir belediyelerine bağlı ilçe belediyeleri hariç, nüfusu yüz bini aşan ve il olmayan 3 ilçe belediyesinden biridir Kdz. Ereğli Belediyesi. Bu sebeple Kdz. Ereğli Belediyesi'nin memuru da işçisi de kendisini özel hissetmeli. Bölgemizden örnek vereyim, Gökçebey Belediyesi'nde 44 şirket personeli var. Alaplı Belediyesi'nde 114, Devrek Belediyesi'nde 128 personel var. İllerde, Bartın Belediyesi'nde 400 şirket personeli var, Zonguldak Belediyesi'nde 660, Kdz. Ereğli Belediyesi'nde 833 işçi var. Bizden önceki yönetim çok doldurmuş. İşsizlik olduğu için bizde kimsenin canını yakmamaya çalışıyoruz. Siyaset bizim işimiz değil. Dürüst olanın, çalışanın, hangi görüşte olursa olsun başımızın üzerinde yeri var. Ama kaytaran, namussuzluk yapan, böyle bir çalışanla işimiz olmaz. Biz 833 kişiyle toplu sözleşme yapıyoruz. 2021 Ocak net ücret, en düşük ücretli bekar bir işçi için 3 bin 462 lira. Bu yüzde 34 artış demek. Yakacak, eğitim, ikramiye ve sorumluluk zammı ile beraber en düşük bekar bir işçi için bu rakam 3 bin 872 TL olacak. En düşük ücretli olup, 3 tane çocuğu olan işçinin net olarak eline 4 bin 97 TL para geçecek. Ücret zammımızla kümülatif olarak ortalamayı aldığımızda rakam, net 4 bin 180 liradır. Ücret zammının dışında daha önce bakanlıkça belirlenen ödenek ve sosyal yardımlarla yakacak, eğitim, ikramiyelerde artış oranı yüzde 107 ile yüzde 400 oranında olmuştur. Ayrıca sözleşmenin ikinci yılı için ilave yüzde 18 zam artışı konmuştur. 1.7.2020 -31.12.2020 arası 6 aylık sözleşme fark ödemesi brüt 2100 TL Şubat ayı maaşlarında tek seferde ödenecek.

İkramiyelerinizi koruduk. Ayrıca Ramazan ve Kurban Bayramlarında 500'er TL ikramiye vereceğiz. Hayırlı uğurlu olsun.”

“Bizim patronumuz Ereğli halkı, onlara yararlı olun”

Konuşmasının son bölümünde işçilerden ricada bulunan Başkan Halil Posbıyık, şu ifadelere yer verdi:

"Benim sizden tek bir ricam var. Büyük bir işsizlik var Türkiye'de. Dışarıda insanlar işsiz. Bunun kıymetini ve kadrini bilmenizi istiyorum. Az evvelde söylediğim gibi pandeminin aşısı bulunur ama işsizliğin aşısı yok. Çok iyi formenleriniz, mühendisleriniz, meclis üyeleriniz, müdürleriniz ve başkan yardımcılarınız var. Kendilerine ben de teşekkür ediyorum. Sizleri de kolluyor, koruyorlar. Sizden ricam. Bu paraları Ereğli halkının verdiği vergilerden topluyoruz. Yani bizim patronumuz Ereğli halkı. Bunun için daima nazik, vefakar, şefkatli, vicdanlı, kibar ve verimli olmanızı istiyorum. Vatandaş olmayacak bir şeyde söyleyebilir, kanunsuz bir şeyde isteyebilir. Asla hor ve kaba davranışı kabul etmiyorum. İşinize sahip çıkın. Kimseye ‘Belediyenin adamları çalışmıyor' dedirtmeyin. Bunlar bize ve kendinize kötülük olur. Hep beraber el ele verelim Ereğli'yi çok daha iyi noktaya getirelim. Sizler benim ailemsiniz. Hayırlı olsun, güle güle harcayın.”

Başkan Posbıyık'ın açıklamaları işçilerin ‘En büyük başkan bizim başkan' tezahüratlarıyla zaman zaman kesildi. Çalışanlar aldıkları ücret artışı sonrası Başkan Posbıyık'a sevgi gösterisinde bulundu. Konuşmaların ardından Başkan Posbıyık ile Belediye İş Sendikası Zonguldak Şube Başkanı Osman Karataş arasında 2 yıllık sözleşme imzalandı.