Ereğli Belediyesi sokak hayvanlarını unutmadı

Zonguldak'ın Ereğli ilçesi Belediyesi tarafından yoğun kar yağışı nedeniyle sokak hayvanlarının aç kalmaması için birçok noktaya yiyecek bıraktı.

Kdz. Ereğli Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri ilçeyi etkisi altına alan kar yağışı nedeniyle zor durumda olan sokak hayvanlarının beslenmesi yönündeki çalışmalarına ağırlık verdi. İlçedeki toplam 14 Sokak Hayvanları Beslenme İstasyonu ile 3 Kedi Beslenme Evi'nde sokak hayvanlarının beslenmesi yönünde ki çalışmalarına devam ederken, sahil bandında ki deniz kuşlarına ekmek, şehir merkezi içinde yaşayan kuşlara buğday ve beslenme noktaları dışında kalan ilçenin değişik yerlerine köpekler ve kediler için kuru mamalar konuldu. Kdz. Ereğli Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü sokak hayvanları için başlamış olduğu çalışmaların kış ayı boyunca devam edeceğini açıkladı.