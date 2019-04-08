İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle
2019 Yerel Seçim Sayfası için tıklayın.

Ereğli Belediyespor 2- 0 Zaferspor

BAL Ligi 10 Grup 24.

hafta mücadelesinde sahasında Bursa temsilcisi Zaferspor'u konuk eden Kdz. Ereğli Belediyespor rakibini Koray Kurt ve Hami Baytar'ın golleri ile 2-0 mağlup etti.


4 hafta önce İstanbul deplasmanında aldığı 2-0'lık galibiyetle Beşyüzevler'i şampiyonluğun dışına iten eflatun beyazlılar, bu kez de son üç haftaya şampiyonluğun en büyük adayı olarak giren Bursa temsilcisini şampiyonluğun dışına itti. Gelecek hafta en yakın takipçisi Hendek'in 2 puan önünde son 2 haftaya lider giren İstanbul temsilcisi Alemdağspor'a konuk olacak eflatun beyazlılar, şampiyonluğu direk etkileyecek karşılaşma sonrası ligi, sahasında oynayacağı Küçükyalı Yelken maçı ile tamamlayacak.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.