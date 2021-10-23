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Ereğli Belediyespor'da forvete takviye

Bölgesel Amatör Lig’de mücadele eden Kdz.

Bölgesel Amatör Lig'de mücadele eden Kdz. Ereğli Belediyespor yeni sezon öncesi forvete takviye yaparak Emir Özbilen'i kadrosuna kattı.


BAL Ligi 7. Bölge 1. Grupta mücadele eden Kdz. Ereğli Belediyespor 27 yaşındaki forvet oyuncusu Emir Özbilen'i kadrosuna kattı.


Futbola Gençlerbirliği altyapısında başlayan Hacettepe Altyapısı ardından Kastamonuspor, Gençlerbirliği U21, Türk Metal 1963, Yeni Mahalle Belediye, Ankara TKİ ve Sincan Belediyespor forması giyen Emir Özbilen Kdz. Ereğli Belediyespor ile anlaşarak antrenmanlara başladı.

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