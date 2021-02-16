Ereğli beyaz gelinliğini giydi

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde dün geceden bu yana etkili olan yoğun kar yağışı sonrası şehir beyaza büründü.

Kdz. Ereğli'de yoğun kar yağışı kendini gösterdi. Şehrin sahil ve iç kesimlerinde 10 santim, yüksek kesimlerinde ise 40-45 santime ulaşan kar kalınlığı, günlük hayatı olumsuz etkiledi. İlçenin kırsal mahallelerinde yollar karla kaplanırken, belediye ekipleri gece saatlerinden itibaren tuzlama çalışması yaptı. Birçok vatandaş kendi araçlarını çıkaramazken, toplu taşıma kullanarak veya yaya olarak işlerine gitti. Belediye ekipleri, kent merkezinde kaldırımları temizlerken, iş makineleri ise ring atarak herhangi bir olumsuzluğa karşı önlem aldı.

Vatandaşlar yürümekte zorluk yaşarken, kimi vatandaş ise sahil kesiminde karın tadını yaşadı. Sahildeki ağaçlar ve kamelyalar beyaz örtüleri ile adeta kartpostallık görüntüler ortaya çıkardı.

Fırtına ile birlikte denizde şiddetli dalgalar meydana geldi. Dalgaların sahil bandını aşması sonucu, sahilde yer alan ışıklı koruyucu direklerden bazılarının zarar görerek devrildiği görüldü.