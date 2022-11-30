Ereğli-Devrek karayolunda çalışmalar hızlandı

Ereğli İlçe Başkanı Av. Saffet Bozkurt, Ereğli-Devrek Karayolu'nda çalışmaların hızlı bir şekilde devam ettiğini belirterek, bölge halkının yakın bir zamanda daha konforlu bir yola kavuşacağını söyledi.

Ereğli-Devrek ilçelerini birbirine bağlayan ve bölgede yaklaşık 40 kadar köy ve bir beldenin kullandığı karayolunda çalışmalar aralıksız devam ediyor. Ereğli İlçe Başkanı Av. Saffet Bozkurt, göreve geldikleri günden bu yana üzerinde titizlikle durdukları Ereğli-Devrek karayolundaki çalışmaları yakından takip ettiklerini söyledi.

Bozkurt yaptığı açıklamada “Ereğli-Devrek karayolu iki ilçeyi birbirine bağlayacak olmasının yanı sıra bölgede 40'a yakın köy ve bir beldemizde yaşayan halkımız için büyük önem taşıyor. Göreve geldiğimizde bu yolun önemini başta Ulaştırma Bakanımız olmak üzere ilgili kurumlara her fırsatta söyledik, takibini yaptık. Ulaştırma Bakanımız Adil Karaismailoğlu'nun ilçemize yaptığı son ziyarette de ulaşım anlamında birinci gündem maddemiz Ereğli-Devrek karayoluydu. Bakanımız da konuya hassasiyet gösterdi ve gerekli talimatları verdi. Gerek Karayolları yetkilileri gerekse biz çalışmaları günlük olarak takip ediyoruz. Şu anda herhangi bir aksaklık yok. Armutlucuma ve Düzpelit köyleri ile Hasbeyler Köyü, Ortaköy Köyü civarında iki ayrı bölgede ayrı ekipler çalışıyor. Armutlucuma bölgesinde taş duvarları ve menfez gibi sanat yapıları tamamlanan, stabilize olarak yapılan bölümlerde asfaltlama noktasına gelindi. Bir taraftan yol açma, bir taraftan sanat yapıları ve bir taraftan da asfalt devam ediyor. Yol çalışmaları nedeniyle zaman zaman trafik farklı güzergahlardan veriliyor. Vatandaşlarımızdan bu konuda geçici süre anlayış bekliyoruz. İnşallah 2023 seçimlerine kadar Ereğli-Devrek arası karayolu tamamlanma aşamasına gelecek ve bölge halkı daha konforlu bir yolda seyahat edecek.” dedi.

Bozkurt, AK Parti iktidarı olarak bölgede ki temel sorunlardan birini daha hızlı bir şekilde çözüme kavuşturmanın haklı gururunu yaşadıklarını söyledi.