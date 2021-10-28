Ereğli Eğitim Fakültesi'nde Cumhuriyet Bayramı konferansı

Bülent Ecevit Üniversitesi (BEÜ) Ereğli Eğitim Fakültesinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla “Oğuz Kağan'dan Günümüze Türk Tarihinin Öncü Lideri Gazi Mustafa Kemal Atatürk” konulu konferans gerçekleştirildi.

Cumhuriyetin 98'inci kuruluş yıl dönümü kutlamaları çerçevesinde 28 Ekim Perşembe günü BEÜ Ereğli Eğitim Fakültesinde konferans gerçekleştirildi.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan konferansta Cumhuriyet'in kuruluşunu anlatan sinevizyon gösterisinin ardından, Eğitim Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Efecan Karagöl, “Oğuz Kağan'dan Günümüze Türk Tarihinin Öncü Lideri Gazi Mustafa Kemal Atatürk” konulu konferans verdi.

Ereğli Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Soner Yavuz, akademik ve idari personel ile çok sayıda öğrencinin katıldığı konferans, katılımcılar tarafından büyük ilgi gördü.

Konferans sonunda Dekan Prof. Dr. Soner Yavuz konferansı sunan Doç. Dr. Karagöl'e katkılarından dolayı teşekkür belgesi takdim etti.