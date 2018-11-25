Ereğli Eğitim Fakültesinde "Eğitimde İyi Örnekler" söyleşisi gerçekleştirildi

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Ereğli Eğitim Fakültesi'nde 24 Kasım Öğretmenler Günü kutlamaları kapsamında "Eğitimde İyi Örnekler" söyleşisi gerçekleştirildi.

Konuşmacı olarak, ilçede görev yapan, çeşitli projelerle ve aldıkları ödüllerle adını Türkiye'de duyuran öğretmenlerden; Ören İlkokulu Sınıf Öğretmeni Semra Yalmancı Yücel, Cumhuriyet Ortaokulu Fen Bilgisi Öğretmeni Şenol Yıldız, Kdz. Ereğli Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Fizik Uzman Öğretmeni Adnan Akyüz yer aldı. Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Bölümü, Eğitim Bilimleri Bölümü ve Ereğli Eğitim Fakültesi Eğitim Topluluğu'nun ortaklaşa düzenlediği etkinliklerin devamı olan söyleşide ilk konuşmayı sınıf öğretmeni Semra Yalmancı Yücel gerçekleştirdi.

Yücel, öğretmenlik yaşamını anlattığı konuşmasında, dinamizmini korumak için kişisel gelişimini sürdürmeye önem verdiğini, bu kapsamda yüksek lisans yaptığını, çeşitli projelerde yer aldığını ve seminerlere katıldığını belirtti. Öğrencilerinin gelişimi için veli toplantılarına önem verdiğini, sık sık ev ziyaretleri gerçekleştirdiğini, bu sayede onların iç dünyasını daha iyi tanıyabildiğini dile getirdi. Karşılaştığı eksiklik ve aksaklıkların iyi bir öğretmen olabilme idealini köreltmediğini ifade eden Yücel, her koşulda daha iyisini nasıl yapabileceğinin yollarını aradığını söyledi.

Daha sonra köy okulları için hazırladığı bilim projesi sonrası 2014 yılında Zonguldak ilinde yılın öğretmeni seçilerek Cumhurbaşkanlığı külliyesine davet edilen Fen Bilgisi Öğretmeni Şenol Yıldız söz aldı. Yıldız, çalışmalarından ve gerçekleştirdiği projelerden kısa bir kesit sunduktan sonra, öğretmenliğe bakışı hakkında değerlendirmelerde bulundu. Öğrencilerini eğitim öğretimin içine aktif olarak sokabilmek için konuları eğlenceli hale getirmeye çalıştığını, bunun için gündelik hayattan örnekler vererek onların ilgilerini canlı tutmayı başardığını dile getirdi.

Yıldız, öğrencilerin gelişimi için onları fark etmenin ve potansiyellerinin farkında olmanın önemli olduğunu, bir öğretmen olarak öğrencilerini cesaretlendirmeye ve onlara ilham kaynağı olaya gayret ettiğini vurguladı. Bütün bunları yapabilmek ve coşkuyu kaybetmemek için daima gelişmek gerektiğini dile getirdi. Son olarak söz alan Fizik Uzman Öğretmeni Adnan Akyüz; “Bir eğitim sistemindeki tüm paydaşlar öğretmen kadardır” vurgusunu yaptığı konuşmasına, katıldığı çeşitli projeler hakkında bilgiler vererek başladı.

Okulda gerçek başarının yaşamdan ne denli izler taşıdığına değinerek, oyun oynamanın günlük hayatın bir parçası olduğunu ve öğrenme etkinliklerinde oyuna yer verilmesi gerektiğini ifade etti. Merkezi İsviçre'nin Cenevre şehrinde bulunan CERN'de uluslararası öğretmen eğitimine katılma sürecini de anlatan Akyüz, CERN yerleşkesinde geziler, sergiler ve deney uygulamalarına katıldığını, hızlandırıcı ve parçacık fiziği konularında bilgiler aldığını, Türkiye'ye döndüğünde öğrencilerine buradaki konuları aktarmaya çalıştığını dile getirdi. Daha sonra öğretmen adaylarına tavsiyelerde bulunan Akyüz, onlardan organize olmalarını, sınıf kültürü oluşturmalarını, diğer öğretmenlerle iletişim içinde olmalarını, kendi profesyonel gelişim ağlarını oluşturmalarını, gerektiğinde yardım istemelerini, cesur ve rahat olmalarını istedi.

Söyleşinin ardından katılımcıların sorularını yanıtlayan konuşmacılara, Ereğli Eğitim Fakültesi Dekan Vekili Prof. Dr. Soner Yavuz tarafından teşekkür belgesi verildi.