Ereğli Eğitim Fakültesinde “İletişim Ustalığı Zirvesi” gerçekleştirildi

Bülent Ecevit Üniversitesi Ereğli Eğitim Fakültesi'nde Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Topluluğu'nun organize ettiği, Deneyimsel Tasarım Öğretisi İletişimde Ustalık Zirvesi 21-22 Ekim 2019 tarihlerinde gerçekleştirildi.

İstanbul Deneyimsel Tasarı Öğretisi Enstitüsü'nden gelen 12 kişilik uzman ekip tarafından gerçekleştirilen seminerlere Ereğli Eğitim Fakültesi Dekan Vekili Prof. Dr. Soner Yavuz, dekan yardımcıları, Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Anabilim Dalı Başkanı ve PDR Topluluğu Akademik Danışmanı Dr. Öğr. Üyesi Okan Bilgin, farklı bölümlerden öğretim üyeleri, araştırma görevlileri ve eğitim fakültesi öğrencileri katıldı. Öğrenciler tarafından yoğun ilgi gören İki günlük etkinliğin ilk gününde, “Deneyimsel Tasarım Öğretisi Nedir”, “İletişim ve İletişimin Gerçekleri”, “İnsan Tanıma Sanatı”, “Temsil Sistemleri ve Zihinsel Farklılıklar”, Gizemli Zıtlıklar Yasası (GİZZIT) konularında seminerler verildi. Zirvenin ikinci günüde ise; “İkna Stratejileri”, “İletişimde Bedelin Önemi”, “Mutluluk için Beklentinin Önemi”, “İletişimin Boyutları”, “Sahne ve Sunum Teknikleri” konularındaki seminerler ile etkinlik tamamlandı.