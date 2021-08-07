Ereğli haritada yeniden kızarmaya başladı

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde, sıcak havalarla birlikte vakalar yeniden artış gösterirken, bu durum Hayat Eve Sığar yoğunluk haritasına da yansıdı.

Korona virüs ile mücadele sürerken, vaka sayılarında yaz aylarında kısıtlamaların kalkması ile birlikte yoğunluk da artıyor. Sıkı tedbirler ile birlikte vaka yoğunluk haritasında adeta yeşile dönen Kdz. Ereğli'de maske ve mesafe kurallarının hiçe sayılması Hayat Eve Sığar (HES) uygulamasındaki haritaya da yansıdı. Özellikle ilçeye bağlı Müftü, Süleymanlar, Orhanlar, Murtaza ve Ömerli Mahalleleri kırmızıya döndü.

Hastanelerde yoğun bakım odalarında hasta sayısı artarken, ülke geneli günlük vaka sayısının 24 bine çıkmasına neden oldu. Ereğli'de ise günlük vaka sayısı 30-40 arasında seyrediyor.

Öte yandan Alaplı ilçesinde de vaka artışı dikkat çekiyor. Alaplı ilçesine bağlı Merkez Mahalle, Yeni Siteler ve Karşıyaka Mahallesi haritada kızardı. Vatandaşların sosyal mesafe, maske ve hijyen konusunda dikkat etmesi gerektiği yetkililer tarafından sıklıkla uyarılıyor.

Sağlık Bakanlığı tarafından haftalık olarak açıklanan, ‘İllere göre haftalık vaka sayısı (100 bin kişide)' insidans haritasında, Zonguldak 109,61 olarak açıklandı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, “Aşı olma oranı yüksek olan illerimiz vaka artışlarından çok daha az etkileniyor" diyerek yeniden aşı çağrısında bulundu.