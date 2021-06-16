Ereğli Hükümet Konağı ihaleye çıkıyor

Ereğli İlçe Başkanı Saffet Bozkurt, Ankara'da bir dizi temaslarda bulunarak ilçenin sorunlarını gündeme getirdi. Bozkurt, Kdz. Ereğli Hükümet Konağı ihalesinin yakın zamanda yapılacağını söyledi.

Ereğli İlçe Başkanı Saffet Bozkurt, beraberinde Başkan Yardımcısı Şakir Başol, önceki İlçe Başkanlarından Mustafa Demiray ve Kdz. Ereğli Belediye Meclis Üyesi Mustafa Kumaş ile birlikte; Danıştay Başkanı Zeki Yiğit, Danıştay Tetkik Hakimi Bekleyiş Tufan, Danıştay Yazı İşleri Müdürü Süleyman Bayraktar ve Danıştay Özel Kalem Müdürlüğü personeli Coşkun Şengün'ü ziyaret etti.

Danıştay ziyaretinde, kendisi de bir Avukat olan Ereğli İlçe Başkanı Saffet Bozkurt, Danıştay Başkanı Alaplılı Zeki Yiğit ve diğer hukukçularla Kdz. Ereğli, Alaplı ve mesleki anlamda istişarelerde bulundu.

Danıştay'ın ardından Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nı (AFAD) ziyaret eden AK Parti heyeti, burada AFAD Başkanvekili Hamza Taşdelen ile AFAD'ın bölgemizdeki projeleri üzerine görüş alışverişinde bulundu. Daha sonra İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun Danışmanı ve AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) Siyasi Erdem ve Etik Kurulu Üyesi Fevzi Sevgili ile de görüşen Bozkurt ile Başol, Ereğli'de devam eden yatırımlar ve parti çalışmalarıyla ilgili bilgi verdiler.

Ziyaretlerini Türkiye Büyük Millet Meclisi ile sonlandıran Bozkurt ile Başol, Milletvekilleri Polat Türkmen, Ahmet Çolakoğlu ve Hamdi Uçar ile Ereğli'ye kısa, orta ve uzun vadede kazandırılması gereken yatırımları masaya yatırdılar. Milletvekillerini ziyarette, Ereğli Hükümet Konağı, Özel Eğitim Okulu, Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi, Ereğli-Devrek yolu, Kampüs ve Tersaneler konuları ele alındı.

Ankara ziyaretlerinin verimli geçtiğini ifade eden Bozkurt, yaptığı değerlendirmede “Danıştay Başkanımız, hemşehrimiz Zeki Yiğit, Danıştay Tetkik Hakimi Bekleyiş Tufan, Danıştay Yazı İşleri Müdürü Süleyman Bayraktar, AFAD Başkanvekili Hamza Taşdelen ve partimizin MKYK Siyasi Erdem ve Etik Kurulu Üyesi Fevzi Sevgili'ye nezaket ziyaretlerinde bulunduk. Daha sonra TBMM'ye geçerek Milletvekillerimiz Polat Türkmen, Ahmet Çolakoğlu ve Hamdi Uçar ile ilçemizde devam eden ve yapılması gereken kamu yatırımları üzerine bilgi alışverişinde bulunduk. Milletvekillerimizi ziyaretimizde, Ereğli Hükümet Konağı ihalesinin yakın bir zamanda yapılacağı müjdesini aldık. Gündeme getirdiğimiz diğer konularda da önümüzdeki günlerde müjdelerin geleceğine inanıyoruz. İlçemizin beklentileri olan kamu yatırımlarıyla ilgili de Milletvekillerimizden süreçlerin hızlandırılması noktasında taleplerle bulunduk.” dedi.