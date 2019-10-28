İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Ereğli Pravoley şampiyon oldu

Bolu’da düzenlenen 29 Ekim Cumhuriyet Kupası şampiyonu Ereğli Belediyespor Pravoley takımı oldu.

Bolu'da düzenlenen 29 Ekim Cumhuriyet Kupası şampiyonu Ereğli Belediyespor Pravoley takımı oldu.


29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kapsamında Bolu'da hafta sonu Paravoley 29 Ekim Cumhuriyet Kupası düzenlendi. Turnuvaya ilimizi temsilen Ereğli Belediyespor Pravoley takımı katıldı. Eflatun Beyazlı takım turnuva da ilk gün Bolu Paravoley takımı işle karşı karşıya geldi. Ereğli Belediyespor Paravoley takımı, Bolu Paravoley takımını 25-13, 25-23, 25-14 setlerle 3-0 mağlup etti. Eflatun Beyazlı takım turnuvanın ikinci gününde ise Karabük Paravoley takımı ile karşılaştı. Eflatun Beyazlı, Karabük Paravoley takımını 25-12, 25-23 ve 25-12 setlerle 3-0 mağlup ederek şampiyon oldu. Ereğli Belediyespor şampiyonluğu doyasıya eğlenerek kutladı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.