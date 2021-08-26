Ereğli ve Alaplı Kampüslerinde Eğitim alan mezunlara yemin ve kep atma töreni yapıldı

Ereğli Turizm Fakültesi, Deniz İşletmeciliği ve Yönetimi Yüksekokulu, Kdz. Ereğli Meslek Yüksekokulu ve Alaplı Meslek Yüksekokulu'ndan 2020-2021 eğitim-öğretim döneminde mezun olmaya hak kazanan öğrenciler için yemin ve kep atma töreni sosyal mesafe gözetilerek yapıldı.

Ereğli Kampüsü Hüseyin Tatoğlu Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen törene Rektörümüz Prof. Dr. Mustafa Çufalı, Rektör Yardımcıları, Karadeniz Bölge Komutanı Taner Gün, Üniversitemiz Senatörleri, akademik-idari personel, öğrenciler ve aileleri katıldı.

Tören diplomalarını alacak öğrencilerin kortej yürüyüşü ile yerlerine geçmesinin ardından saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Törende Rektör Prof. Dr. Mustafa Çufalı, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Kemal Büyükgüzel ve Alaplı Meslek Yüksekokul Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Ahmet Oturak açılış konuşmalarını yaparak öğrencileri ve ailelerini tebrik etti.

Törende konuşma yapan Bülent Ecevit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çufalı konuşmasında pandemiden ötürü öğrencilerin ve eğitimcilerin zorlu bir süreçten geçtiğini belirtti. Pandeminin zorluklarının yanında son zamanlarda yaşanan sel ve yangınlardan ötürü üzüntüsünü ifade eden Rektör Çufalı, hayatlarını kaybeden vatandaşlara rahmet ve ailelerine sabır dileyerek mezun olan öğrencilere başarılar diledi.

Mezun olan öğrencilere diplomaları verildikten sonra mezuniyet yemini edilmesi ve devamında fotoğraf çekimleri ile tören sona erdi.