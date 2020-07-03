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Ereğli'de 116 şişe sahte içki ele geçirdi

Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde polisin yaptığı operasyonla 116 şişe sahte içki ele geçirildi.

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde polisin yaptığı operasyonla 116 şişe sahte içki ele geçirildi.


Edinilen bilgiye göre Kdz. Ereğli İlçe emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Grup Amirliği il dışından sahte içki getirildiği yönünde gelen bir istihbaratı değerlendirerek operasyon başlattı. Sinan T. isimli şahsın kullandığı aracın akşam saatlerinde durdurulması üzerine yapılan aramada 50 adet 150 cc rakı, 45 adet 100 cc rakı ve 21 adet 100 cc viski ele geçirildi. Ele geçirilen sahte ve kaçak alkol şişeleri muhafaza altına alınırken, Sinan T. sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.


Zanlının emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

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