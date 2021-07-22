Ereğli'de 3 aracın karıştığı zincirleme kaza: 2 yaralı

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde ticari taksiye çarpan otomobil, park halindeki araçlara çarptı. Kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza, Müftü Mahallesi Erdemir Caddesi'nde meydana geldi. Aydın B. idaresindeki 67 T 5106 plakalı ticari taksi duraktan yolcusunu aldıktan sonra, durağın bulunduğu Eser Sokak'tan Erdemir Caddesine çıktığı sırada karşı istikametten seyir halinde olan 67 ES 268 plakalı araç ile çarpıştı. Kazaya karışan 67 ES 268 plakalı otomobil daha sonra park halinde bulunan 67 TN 260 plakalı otomobile çarptı. Kazada ticari taksi şoförü Aydın B. ve araçta yolcu olarak bulunan kişi yaralandı. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar tarafından Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulunuldu. Yaralılar olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ambulansa alınarak hastaneye kaldırıldı. Kazaya karışan otomobillerde maddi hasar meydana gelirken, araçlar olay yerine gelen çekici yardımıyla yoldan kaldırıldı.