Ereğli'de 400 litre sahte içki ele geçirildi, zanlı adli kontrolle serbest bırakıldı

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde polisin bir imalathaneye düzenlediği baskında 400 litre sahte içki ele geçirildi. Olaya ilişkin olarak gözaltına alınan zanlı adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kdz. Ereğli İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Büro Amirliği ekipleri ilçede sahte içki imal edildiği bilgisi üzerine operasyon düzenledi. İmalathaneye baskın yapan polis 400 litre sahte alkol ile 4 adet kazan, sahte alkol imalatında kullanılan aparatlar, 1 adet pompalı ve 1 adet havalı tüfek ile bu silahlara ait mermileri ele geçirdi. Gözaltına alınan imalathane sahibi emniyetteki ifadesinin ardından Kdz. Ereğli Adliyesi'ne sevk edildi. Savcılık sorgusunun ardından nöbetçi mahkemeye sevk edilen zanlı tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.