Ereğli'de 60 yaşındaki şahıs evinde ölü bulundu

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde 60 yaşındaki bir şahıs evinde ölü bulundu.

Olay ilçeye bağlı Kirmanlı Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre evde kendi başına yaşayan 60 yaşındaki kişi kendini astı. Bina sakinleri şahıstan haber alınamaması üzerine durumu polis ve 112 ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri kapıyı kırarak içeriye girdi ve cansız bedeni ile karşılaştı. Yaşlı adamın cansız bedeni hastane morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.