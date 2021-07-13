Ereğli'de Ali Ayhan, güven tazeledi

Ereğli Şubesi 22'nci olağan Genel Kurulu toplantısında Ali Ayhan güven tazeledi.

Ereğli Şubesi 22'nci olağan Genel Kurulu Hüseyin Tatoğlu Kültür Merkezi'nde yapıldı.

Genel kurulda ilk olarak divan kurulu seçimi gerçekleştirildi. Divan Başkanlığı'na Türkiye Emekliler Derneği Çaycuma Şube Başkanı Nizamettin İyidoğan seçilirken divan üyeleri ise Bartın Şube Başkanı Ali Kalaycı, Devrek Şube Başkanı Süleyman Taşcı, Yenice Şube Başkanı Tuncay Arslan, emekli öğretmen Firuzan Durmuş oldu.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından genel kurulda faaliyet, mali ve denetim raporlarının okunarak oylandı. Tek liste ile girilen seçimlerde mevcut başkan Ali Ayhan güven tazeledi.

Ali Ayhan'ın yönetiminde Temel Şahin, Saip Eraslan, Refik Keskin ve İsmet Tetik yer alırken; denetim kurulu ise Ramazan Ergene, Haydar Arık ve Zafer Toprak'tan oluştu.