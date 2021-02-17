Ereğli'de buzlanma nedeniyle araçlar trafiğe çıkamadı

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde yolların buzlanması nedeniyle sürücüler trafiğe çıkmazken, belediye ekipleri 600 kilometrelik yol ağında kar küreme ve tuzlama çalışmalarını sürdürüyor.

Kdz. Ereğli'de pazar gününden itibaren etkisini sürdüren kar yağışı ve soğuk havanın ulaşımda aksamalara yol açmaması için belediye ekipleri yoğun bir gayret gösteriyor. Yüksek kesimlerde 40 santimetreyi aşan kar yağışı ve buzlanma sonrası Kdz. Ereğli Belediyesi ekipleri yollarda kar küreme ve tuzlama çalışmalarını sürdürüyor. Gece saatlerinde hava sıcaklığının eksi 5 derecenin altına düşmesiyle mahalle ve sokaklarda buzlanma meydana geldi. 600 kilometrelik yol ağında devam eden çalışmaları Belediye Başkanı Halil Posbıyık da yakından takip ediyor. Kriz masasında günlük brifing alan Başkan Posbıyık, cuma gününe kadar etkisini sürdürmesi beklenen kar yağışına ve soğuk hava dalgasına karşı kentte herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması için çalışmaların devam ettiğini söyledi.