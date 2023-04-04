İhlas Haber Ajansı

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Ereğli'de dikkatsiz sürücü, hasara yol açtı

Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde meydana gelen trafik kazasında araçlarda maddi hasar oluştu.

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde meydana gelen trafik kazasında araçlarda maddi hasar oluştu.


Olay ilçeye bağlı Devrim bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre yol kenarında park halinde olan 67 BK 777 plakalı araç sürücüsünün aracından inmeye çalışırken aynı yönde seyir halinde olan 67 AAD 530 plakalı otomobil cipin kapısına vurdu. Araçlarda maddi hasar meydana gelirken yaralanan olmadı. Olay yerine gelen polis ekipleri tutanak tutarak ayrıldılar.

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