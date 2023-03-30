Ereğli'de feci kaza: İki otomobil kafa kafaya çarpıştı

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Kaza, saat 22.30 sularında Müftü Mahallesi Erdemir Caddesi Jet yol ayrımı mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, çarşı istikametine seyir halinde olan Ü.A. idaresindeki 67 T 5104 plakalı ticari taksiye, İbrahim Efe Caddesi üzerinden ters yönden ana yola çıkan H.K. idaresindeki 67 LL 317 plakalı otomobil çarptı. Çarpmanın şiddetiyle iki araçta maddi hasar meydana gelirken, 67 T 5104 plakalı ticari taksi sürücüsü Ü.A. ve 67 LL 317 plakalı otomobilde bulunan F.K. ile K.B. hafif yaralandı. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Adrese ulaşan sağlık ekipleri, yaralılara ilk müdahalesini yaptıktan sonra hastaneye kaldırdı.

Kazada hasar gören araçlar, olay yerine gelen çekiciler vasıtasıyla kaldırıldı. Kaza nedeniyle bir süre aksayan trafik, belediye ekiplerinin yaptığı temizlik çalışması sonrası normale döndü.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.