Ereğli'de iki eğitim kurumu hizmet vermeye başlayacak

Ereğli İlçe Başkanı Saffet Bozkurt, ilçedeki iki eğitim kurumunda incelemelerde bulundu. Başkan Bozkurt, her iki eğitim kurumunun da önümüzdeki eğitim öğretim döneminden itibaren hizmet vermeye başlayacağını açıkladı.

Ereğli İlçe Başkanı Saffet Bozkurt, beraberinde Yönetim Kurulu Üyesi İbrahim Sezer ve İlçe Milli Eğitim Müdürü İsmail Aksoy ile birlikte; Güldere Mahallesi'nde bulunan, daha önce Rehabilitasyon Merkezi olarak kullanılan İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'ne ait bina ile deprem güçlendirme çalışması tamamlanan İhsan Yılmaz İlkokulu'nda incelemelerde bulundu.

İlk olarak Güldere Mahallesi'nde bulunan, daha önce Rehabilitasyon Merkezi olarak kullanılan İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne ait binayı inceleyen Bozkurt, Sezer ve Aksoy; söz konusu binanın 2021-2022 eğitim öğretim yılından itibaren, ilçenin ihtiyacı olan ve en az 65 özel eğitim öğrencisinin eğitim görebileceği Özel Eğitim Uygulama Okulu (1. Kademe İlkokul) olarak açılması yönünde istişarelerde bulundular. Daha sonra Akarca Mahallesi Mustafa Güçeri Caddesi'nde bulunan İhsan Yılmaz İlkokulu'na geçen Bozkurt, Sezer ve Aksoy; okulda yapılan deprem güçlendirme çalışmalarını yerinde kontrol ettiler. AK Parti İlçe Başkanı Bozkurt, İhsan Yılmaz İlkokulu'nun da önümüzdeki eğitim öğretim yılından itibaren hizmet vermeye başlayacağını ifade etti.