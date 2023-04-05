Ereğli'de lodos ve yağış etkili oldu, dalgaların boyu 2 metreye ulaştı

Zonguldak'ın Kdz. Ereğli ilçesinde yağış ile birlikte lodos etkili olurken, dalgaların boyu 2 metreye ulaştı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan uyarılar sonrası Karadeniz Ereğli'de hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin altına düşmesi sonrası ilçe genelinde etkili olan yağış ve lodos nedeniyle dalgalar bazı noktalarda sahil bandındaki yürüyüş yoluna kadar ulaştı. Dalgaların boyunun 2 metreye kadar çıktığı Ereğli'de kuvvetli rüzgar ve soğuk hava nedeniyle sahillerde boş kaldı. İlçede etkili olan yağışın yarından itibaren yerini yeniden sıcak havalara bırakacağı öğrenildi.