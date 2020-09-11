İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Ereğli'de motosiklet kazası: 1 yaralı

Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi ağır yaralandı.

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi ağır yaralandı.


Edinilen bilgiye göre kaza, Ereğli-Alaplı karayolu üzerinde bulunan İzmirlioğlu Huzurevi mevkiinde meydana geldi. 67 ABL 730 plakalı motosikletin karıştığı kazada, motosiklet sürücüsü Cem T. (36) yaralandı. Yaralı, 112 Acil Sağlık ekibi tarafından olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından özel hastaneye kaldırıldı. Yaralı motosiklet sürücüsü Cem T.'nin durumunun ağır olduğu öğrenildi.


Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.