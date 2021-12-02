Ereğli'de üniversite kampüsünün temelleri atılıyor

Bülent Ecevit Üniversitesi bünyesinde Ereğli'ye yapılacak yeni fakülteler için projeler Zonguldak BEÜ Rektörlüğüne gönderildi. İmzaların atılmasının ardından fakültelerin yapılması noktasında inşaat çalışmaları başlayacak.

Kdz. Ereğli Belediye Başkanı Halil Posbıyık, eski hastane mevkiinde yapılması planlanan yeni fakülteler binası için müjdeyi Belediye Meclisi Aralık Ayı 2. Oturumunda verdi. Başkan Posbıyık emeği geçenlere teşekkür ederek şunları söyledi:

“Üniversite kampüsünün yapılması için bütün partiler ellerinden gelen gayreti sarf ettiler, hepsine müteşekkiriz. Cumhurbaşkanımızın da delaletiyle en önemli sorun çözüldü, projeler hazırlandı, her şey bitti. Şu anda projeler Zonguldak'ta Bülent Ecevit Üniversitesi rektörlüğünde. Orada imzalandığı takdirde bize gelecek. Belediye olarak ben de ruhsatını keseceğim. Biz ruhsatı bekletmiyoruz, projenin imzalanmasını mühürlenmesini bekliyoruz. İki fakülte yapmak için iki hayırsever var. Her şey tamam vaziyette. Emeği geçen bütün gruplara teşekkür ediyoruz. Belediye olarak bütün varlığımızı bu işe koyduk. Aralık ayının ortasında en geç Ocak ayında temel atma törenini yapmış olacağız. Ereğli'ye hayırlı olsun.”