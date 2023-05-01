Ereğli'deki cinayetin zanlısı tutuklandı

Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde Yeşim Sönmez’in pompalı tüfekle vurularak öldürülmesiyle ilgili gözaltına alınan zanlı çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde Yeşim Sönmez'in pompalı tüfekle vurularak öldürülmesiyle ilgili gözaltına alınan zanlı çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Dün akşam saatlerinde Ömerli Mahallesi Kaynarca Konutları mevkisinde Yeşim Sönmez'i pompalı tüfekle vurarak öldüren ve ardında olay yerinden kaçan B.Ç., kolluk kuvvetlerince Çaycuma ilçesinde olay gecesi yakalanmıştı. Gece saatlerinde Ereğli'ye getirilen B.Ç. işlemlerinin ardından öğle saatlerinde Kdz. Ereğli Adalet Sarayı'na sevk edildi. Zanlı B.Ç. savcılıktaki ifadesinin ardından sevk edildiği mahkemece tutuklanarak Beycuma Cezaevi'ne gönderildi.