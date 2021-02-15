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Ereğlili genç ilk kitabını Başkan Posbıyık'a hediye etti

Zonguldak’ın Ereğli ilçesinden üniversite öğrencisi Kubilay Ersan Akkanat, kaleme aldığı ilk kitabını Belediye Başkanı Halil Posbıyık’a hediye etti.

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinden üniversite öğrencisi Kubilay Ersan Akkanat, kaleme aldığı ilk kitabını Belediye Başkanı Halil Posbıyık'a hediye etti. Başkan Posbıyık, bir çok alanda başarı gösteren Ereğlili gençlerle gurur duyduğunu söyledi.


Ufuk Üniversitesi Siyaset Bilimi öğrencisi Kdz. Ereğlili Kubilay Ersan Akkanat, Belediye Başkanı Halil Posbıyık'ı ziyaret ederek kaleme aldığı ilk kitabını hediye etti.


Genç kalemi makamında kabul eden Başkan Posbıyık, ‘Siyaset Üzerine Denemeler' isimli kitabı zevkle okuyacağını belirterek Akkanat'ı kutladı. Ereğlili gençlerin başarılarından gurur duyduğunu anlatan Başkan Posbıyık, “Son dönemlerde kentimizin gençliğinin bir çok alanda ulusal ve uluslar arası başarılarını görmekten gurur duyuyorum. Kültür, edebiyat ve sanat üzerine uğraşları beni ayrıca mutlu ediyor. İlk kitabını zevkle okuyacağım. Hayatın boyunca düşüncelerini bir çok kitaba yansıtman dileğiyle başarılar diliyorum.” İfadelerini kullandı.

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