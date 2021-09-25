Ereğlili öğrenciler TEKNOFEST'te finallere kaldı

Ereğli Şahinde Hayrettin Yavuz Bilim ve Sanat Merkezi (BİLSEM) öğrencileri, TEKNOFEST 2021'de İnsanlık Yararına Teknolojiler Engelli Dostu kategorisinde işitme engelli bireyler için yapılan cihazla finallerde yarışacak.

Ereğli BİLSEM'in öğrencileri, TEKNOFEST 2021'de İnsanlık Yararına Teknolojiler Engelli Dostu kategorisinde işitme engelli bireyler için yapılan cihazla finallere kaldı. Danışman Öğretmen Müzeyyen Merve Bakangöz ve TEKNOFEST proje takımı öğrencileri Sena Güdül, Ela Demiralay ve Ayşe Sibel Erdoğdu; Ereğli'den finallere kalan tek takım olma başarısı gösterdi.

Seri üretime hazır hale getirildi

Özel bir yazılım geliştirerek insanlığa faydalı olma yolunda emek harcayan Bakangöz ve öğrencilerini kutlayan Ereğli Bilsem Müdürü Serkan Çakır, engelli bireylerin hayatını kolaylaştırma amacı ile geliştirilen ve ülke ekonomisine katma değer sağlayabilecek ürün özelliği taşıyan cihazın patent başvurularının yapılarak seri üretime hazır hale getirildiğini belirtti.