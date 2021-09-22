Ereğlili sporcular yelken şampiyonasına damga vurdu

Bedensel Engelliler Yelken Türkiye Şampiyonası, 16-21 Eylül'de Mersin'de düzenlendi. Turnuvada, Kdz. Ereğli Belediyespor Paralimpik Yelken Takımı önemli başarılar elde etti.

16-21 Eylül tarihlerinde Mersin'de düzenlenen Bedensel Engelliler Yelken Türkiye Şampiyonası ve Dünya Şampiyonası seçme yarışlarına katılan Kdz. Ereğli Belediyespor Paralimpik Yelken Takımı, madalya ve kupalarla dönüyor.

‘Bedensel Engelliler Yelken'de büyük başarı

Yelken Antrenörü Talat Çerçioğlu nezaretinde müsabakalarda ter döken sporculardan Büşra Nur Çelik, gençlerde Türkiye birincisi, büyük kadınlarda Türkiye ikincisi, Furkan Erçin gençlerde Türkiye ikincisi olurken Atilla Altay da büyük erkeklerde Türkiye ikincisi oldu.

Madalya ve kupalarını alan sporcular büyük sevinç yaşadı.

Kdz. Ereğli Belediye ve Kulüp Başkanı Halil Posbıyık, sporcuların elde ettiği derecelerden dolayı duyduğu memnuniyeti belirterek antrenör ve sporcuları kutladı.