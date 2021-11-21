Ereğlililer şarkılarla ısındı

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde düzenlenen 14. Hamsi Festivali finalinde, Resul Dindar ve Coşkun Sabah konseri, soğuk havayı ısıttı.

Kdz. Ereğli Belediyesi tarafından 14. Hamsi Festivali düzenlendi. Festivale katılan binlerce kişi mangalda hamsi pişirip, çalan şarkılarla doyasıya eğlenirken, festivalin finalinde ise anıtta kurulan dev sahnede konserler yapıldı. Karadeniz şarkılarıyla milyonlarca kişinin hayranı olduğu Resul Dindar, şarkılarıyla katılımcılara doyasıya eğlendirdi. Konsere katılan izleyiciler, soğuk havaya rağmen horon teperken şarkılarla ısınmaya çalıştı.

Sahneye çıkarak konsere katılan vatandaşlara hitaben konuşma yapan Belediye Başkanı Halil Posbıyık, havanın güzel olduğunu vurgu yaparak güzel ve keyifli bir gün yaşadıklarını ifade etti. Posbıyık, “Sadece Ereğli'den değil, çevre il ve ilçelerden insanlar buradaydı, coşkulu, güzel bir gün geçirdik. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Ereğli halkı, sivil toplum kuruluşları ve dernekleri ile her türlü katkıyı yaptı. İnanılmaz hamsi yemekleri vardı. Turkovac var, Sinovac var, bu da Hamsi-vac, yani doğal bir aşı. Hamsi-vac'ı da tanıtmış olduk. Resul Dindar çok büyük bir sanatçı. O Ereğli halkının dostu” dedi.

Başkan Posbıyık ve eşi Neriman Posbıyık, Resul Dindar'a elpek bezinden yapılan atkı ve ilçeye özgü hediyeler takdim etti.

Konserin ikinci bölümünde ünlü şarkıcı Coşkun Sabah sahne aldı. İyi bir ud virtüözü olan Coşkun Sabah, sevilen şarkılarını seslendirirken konsere katılan binlerce kişi keyifli anlar yaşadı.