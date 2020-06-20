Eren Enerji'den koronavirüs için hassas tedbir

Zonguldak'ın Çatalağzı beldesinde yaşayan bir kişide ve eşinin korona virüs testi pozitif çıktı. Temas kurduğu yakınının Eren Enerji Elektrik Üretim A.Ş.'de amirlik yapması üzerine şirket, tedbir amaçlı bazı personellerini ücretli izne ayırdı.

Geçen Çarşamba günü Çatalağzı sakinlerinden saha temizlik birim amiri Hasan S.'nin dayısı Taşkın S.'nin eşinin korona virüs testi pozitif çıktı. Ertesi gün de Taşkın S.'nin testi pozitif çıktı. Olaydan önce Taşkın S.'nin; Eren Enerji Elektrik Üretim A.Ş. Saha Temizlik Birimi Amiri Hasan S. ve Serkan A. ile ormana mantar toplamaya gittikleri öğrenildi.

Taşkın S.'nin testinin pozitif çıkması üzerine Eren Elektrik Üretim A.Ş. yetkilileri bilgilendirildi. Hasan S.'nin birim amiri olması sebebiyle şirkette diyalog içerisinde olduğu düşünülen diğer personeller de tedbir amaçlı izne gönderildi.

Tedbir amaçlı izne ayrılan personeller için test yapıldı. Ancak test sonuçlarının negatif çıkması durumunda bile 14 günlük tedbir sürecinin devam ettirileceği ve personelin ücretlerinin de eksiksiz ödeneceği belirtildi.

Öte yandan Eren Enerji Elektrik Üretim A.Ş.'nin hem tedbir amaçlı izne ayrılan personelin sağlığı hem de diğer personellerin sağlığı için aldığı hassas tedbirler kamuoyunda olumlu karşılandı.