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Eren Holding'den yüz binlerce maske ve tulum desteği

Koronavirüs mücadelesinde devletin yanında yer alarak büyük ve anlamlı bir sorumluluk üstlenen Eren Holding, ürettiği maske ve tulumların tamamını devletin ilgili kurumlarının hizmetine sunuyor.


Türkiye COVİD19 ile ulusal bazda mücadelesini sürdürürken sağlık çalışanları başta olmak üzere devlet kurumlarında büyük miktarda maske ve tulum ihtiyacı olduğu gündeme gelmişti. Küresel salgına yönelik büyük bir sorumluluk örneği sergileyen Eren Holding; devlet birimlerinin ihtiyacı olan maske ve tulum ihtiyaçlarını karşılayabilmek için holding bünyesindeki tekstil fabrikalarını devletin hizmetine sunarak bir kez daha Türkiye'nin yanında olduğunu gözler önüne serdi.


Eren Holding bünyesinde faaliyet gösteren fabrika, devlet kurumları ile paylaşılmak üzere binlerce maske ve tulumun seri üretimine geçti. Tüm çalışanları ile birlikte mesaiye devam eden Eren Holding'in salgın krizi son bulana kadar maske ve tulum üretimine devam edeceği öğrenildi.

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