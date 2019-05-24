Ergeni anlayan aile eğitimi verildi

Zonguldak İl Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanlığına bağlı Ruh Sağlığı Birimi Koordinatörlüğünde 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik Spor Bayramı 100. Yılı etkinlikleri kapsamında ailelere yönelik “Ergeni Anlayan Aile" konulu eğitim semineri düzenlendi.

Atatürk Kültür Merkezi Konferans AKM Salonunda düzenlenen eğitime konuşmacı olarak katılan Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'nde görevli Çocuk Gelişimcisi Serap Salmaz ile Çocuk Evleri Koordinasyon Merkezi Müdürlüğü'nde görevli Çocuk Gelişimcisi Merve Gülerler tarafından “Ergeni Anlayan Aile" konulu sinevizyon sunumu ile aileleri bilgilendirme eğitimi verildi.