ERİDAK üyelerine güncelleme semineri verdi

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde faaliyet gösteren ERİDAK üyelerine eğitim verdi.

Kdz. Ereğli'de yaklaşık 350 kişiye gönüllü itfaiyecilik kapsamında eğitimler veren ve 10 defa gönüllü itfaiyecilik kursları açan ERİDAK Pazar günü Kdz. Ereğli İtfaiye Müdürlüğü Kışla Merkezinde üyelerine güncelleme semineri verdi. Üyelerinin kaynaşması hem de yeni alınan araç gereçlerin tanıtımı ve kullanımı hakkında eğitim veren ERİDAK yönetimi güncelleme eğitimlerinin devam edeceğini belirtirken eğitime katılan tüm üyelere teşekkür etti.