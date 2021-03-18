Erlat, Muhtarlar Derneğine adaylığını açıkladı

Zonguldak'ın Ereğli ilçesine bağlı Ruşanlar Köyü Muhtarı Hüseyin Erlat, Kdz. Ereğli Muhtarlar Derneği Başkanlığına adaylığını açıkladı.

Kdz. Ereğli Muhtarlar Derneği 25 Mart Perşembe günü kongre düzenleyecek. Mevcut Başkan Şükrü Kılıç'ın aday olacağı öğrenilen kongre öncesi ilçeye bağlı Ruşanlar Köyü Muhtarı Hüseyin Erlat da adaylığını açıkladı. Kdz. Ereğli Muhtarlar Derneği Lokalinde düzenlenen basın açıklamasına, 50'ye yakın mahalle ve köy muhtarları katıldı. Geçtiğimiz günlerde Korona virüs sebebiyle babasını kaybeden Muhtar Erlat, konuşmasına acısını paylaşanlara teşekkür ederek başladı. Muhtar Erlat basın açıklamasında,

“Bugün burada bir araya gelip seçim yapabiliyorsak bundan 106 yıl önce 18 Mart'ta Çanakkale Geçilmez diyerek ülkemize düşmanları sokmayan yüce Türk milletine borçluyuz. Bu vesileyle tüm şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Sivil Toplum Örgütlerinin varlığı, örgütlü toplumun varlığı ile doğru orantılıdır. Eğer bir ülkenin Sivil Toplum Örgütleri güçlüyse o ülkede demokrasi de güçlü olacaktır. Uzun zamandır köy ve mahalle muhtarları ile yaptığımız istişare sonucu Kdz. Ereğli Muhtarlar Derneği Başkanlık seçiminde aday olmam noktasında karara vardık. Kdz. Ereğli Muhtarlar Derneği'nin daha aktif, katılımcı, ilçemize ve muhtarlarımıza hizmet etme konusunda üst düzey temsil kabiliyeti olma noktasında, birleştirici, çalışmaları ile örnek olan, ben değil biz anlayışının hakim olacağı samimi bir yönetim anlayışı ile yeni bir dönem açarak, daha başarılı bir çalışma gayretinde olacağız. Muhtarlardan aldığımız güç ve kuvvet ile birlikte ilçemize hizmet etme noktasında her platformda yer alarak, gerek vatandaşlarımızla, gerekse üst düzey yöneticilerle diyaloglarımızı üst düzeyde tutacağız. 25 Mart 2021 günü yapılacak olan Kdz. Ereğli Muhtarlar Derneği seçiminde başkan adayı olduğumu belirtmek isterim, kongremiz hayırlara vesile olsun” İfadelerini kullandı.