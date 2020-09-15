İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Eroğlu, aday olduğunu açıkladı

Zonguldak Barosu Başkanı Av.

Özel Eroğlu, baro başkanlığına adaylığını açıkladı.


Özel Eroğlu, Zonguldak Barosu'nun önemine dikkat çekerek adaylığını açıkladı. Eroğlu, şöyle dedi:


"Zonguldak Barosu gerek yerelde gerekse baroların tarihi mücadelesinde tecrübe ve birikimleriyle sergilediği duruş,yönlendirme ve icraatlarıyla ulusal düzeyde en prestijli barolardan biri haline gelmiştir.Daha yükseğe taşımak için baro başkanlığına adayım. Meslektaşlarımın desteğini bekliyor sevgi ve saygılar sunuyorum."

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.