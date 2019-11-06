Eroğlu'ndan Kolçak'a geçmiş olsun ziyareti

Geçirmiş olduğu rahatsızlık nedeniyle İzmir'de tedavisi devam eden ve tedavi sürecinde verilen 15 günlük arada Zonguldak'a görevine dönen Genel Maden İşçileri Sendikası (GMİS) Genel Sekreteri Hüseyin Kolçak'a Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Genel Müdürü Kazım Eroğlu geçmiş olsun ziyaretinde bulundu.

6 Kasım 2019 tarihinde Eroğlu'nun GMİS Genel Başkanı Hakan Yeşil ile birlikte Kolçak'ın makamında yaptığı ziyarette, TTK Genel Müdür Yardımcıları İsmail Güner, Ercan Gebeş, GMİS Genel Başkan Yardımcısı İsa Mutlu, Genel Mali Sekreter Volkan Yıldız, Genel Teşkilat ve Eğitim Sekreteri Tayfun Demir, GMİS Şube Başkanları ve yöneticileri de hazır bulundu. Kolçak'tan tedavi süreci hakkında bilgi alan Eroğlu, geçmiş olsun dileklerini ileterek sağlıklı olarak görevi başına dönmesi temennisinde bulundu.