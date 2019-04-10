Esas 67 Burda AVM, 10. Yılını Oğuzhan Koç ile karşılıyor

Esas Gayrimenkul tarafından hayata geçirilerek Zonguldak'a yeni bir yaşam alanı sunan Esas 67 Burda AVM, 13 Nisan'da gerçekleştireceği Oğuzhan Koç konseri ile 10. yılını kutlamaya hazırlanıyor.

Esas Gayrimenkul tarafından hayata geçirilerek Zonguldak'a yeni bir yaşam alanı sunan Esas 67 Burda AVM, ziyaretçilerine 10. yıl coşkusunu Oğuzhan Koç ile yaşatmaya hazırlanıyor. Yeni yaşını kutlayacak olan Esas 67 Burda AVM, ziyaretçilerine unutulmaz bir yıldönümü yaşatacak.

Oğuzhan Koç Zonguldaklılarla buluşulacak

13 Nisan Cumartesi günü saat 18.00'de ziyaretçilerini Oğuzhan Koç konseri ile buluşturacak Esas 67 Burda AVM, 10. yıl kutlamalarında müzik dolu unutulmaz anlar sunacak. 10. yılını coşkuyla kutlayacak 67 Burda AVM'nin sosyal medya hesabında düzenlediği yarışmanın kazanan 3 şanslı ismi, Oğuzhan Koç'u yakından tanıma fırsatına sahip olacak. Esas 67 Burda AVM, müzik ve keyif dolu programa tüm Zonguldaklıları davet ediyor.

Detaylı bilgiye http://www.esas67burda.com/ internet sitesinden ulaşılabilecek.

Esas 67 Burda AVM

Esas Gayrimenkul tarafından hayata geçirilen ve 2009 yılında kapılarını ziyaretçilerine açan Esas 67 Burda AVM, 22 bin 700 metrekarelik kiralanabilir alan, 64 mağaza, 8 sinema salonu ve 500 araçlık otoparkı ile Zonguldak'ta hizmet veriyor.

Modaya yön veren markaları, her damak zevkine hitap eden lezzet seçenekleri, keyifli sohbetlere ev sahipliği yapan kafeleri, eğlenceli etkinlikleri ile Zonguldak'ın yaşam ve buluşma merkezi olan Esas 67 Burda AVM, alışveriş ve eğlence deneyimini aynı anda sunarak öne çıkarmaktadır. Esas 67 Burda AVM, dünyanın sayılı pazarlama ve iletişim dernekleri arasında gösterilen AMCP'nin organize ettiği 2018 MarCom Ödüllerinde “Sevgi Postanesi” projesiyle 3 Platin ve 1 Altın ödül aldı.

Esas Gayrimenkul

Türkiye'nin önde gelen gayrimenkul yatırım firmalarından biri olan Esas Gayrimenkul, alanında uzman ekibi ile uzun vadede değer yaratan projeler geliştiriyor ve yönetiyor. 2009 yılında faaliyetine başlayan Esas Gayrimenkul, bugün yurt içi ve yurt dışında toplamda 1.2 milyon metrekarelik kiralanabilir alanda, çevre dostu olan ofis, konut, alışveriş merkezi ve otel projelerine imza atıyor.

Türkiye genelinde 6 alışveriş merkezi, 3 ofis binası ve 1 konut projesini hayata geçiren Esas Gayrimenkul, yurt dışında ise 7 ülkede toplam 30 projeyle alışveriş merkezi, otel ve ofis binalarına yatırımlarını sürdürüyor.