İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Esas 67 Burda AVM'de engellilere yönelik farkındalık standı açtılar

Zonguldak Esas 67 Burda AVM’de ATEK-DER tarafından sosyal farkındalık projesi kapsamında stand açıldı.

Zonguldak Esas 67 Burda AVM'de ATEK-DER tarafından sosyal farkındalık projesi kapsamında stand açıldı.


Anadolu Tüm Engelliler Kültür ve Dayanışma Derneği tarafından Esas 67 Burda AVM'de farkındalık standı açıldı. 16-31 Ağustos 2019 tarihleri arasında açık kalacak olan stantta engellilere yönelik farkındalık amaçlanıyor.


Engellilerin çalışıp üretim yapabilmelerini sağlamak, toplumda yer edinebilmelerinin en önemli görevlerinden biri olduğunu ifade eden stant görevlileri, çiçek açan kalem ile sosyal sorumluluğa dikkat çekiyor.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.