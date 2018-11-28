Esas 67 Burda'dan şemsiye kampanyası

Esas 67 Burda alışveriş ve yaşam merkezi tarafından şemsiye kampanyası başlatıldı. 27- 30 Kasım tarihleri arasında yapılacak etkinlikte günlük 200 TL alış veriş yapan ziyaretçilerin katılabileceği etkinlik vatandaşlar tarafından büyük ilgi gördü.

Öte yandan 25 Kasım Kadına karşı şiddetle Uluslararası Mücadele günü kapsamında Zonguldak Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne bağlı Şiddet önleme ve izleme merkezi ve KADEM ortaklığında Esas 67 Burda alışveriş merkezinde farkındalık stant kuruldu. Gün boyunca vatandaşlara kadına karşı şiddetle mücadelenin önemi konusunda farkındalık çalışmaları yapıldı.