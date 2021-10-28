Esenköy 15 Temmuz İlköğretim Okulu öğrencilerine 29 Ekim armağanı

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı öncesinde Esenköy 15 Temmuz İlköğretim Okulu öğrencilerine bez bebek ve kitap hediye edildi. Atatürk Kültür Merkezi ve İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü personeli Gülhan Yıldız tarafından Esenköy 15 Temmuz İlköğretim Okulu'nda eğitim gören kız öğrencilere bez bebekler, erkek öğrencilere de okuma kitapları hediye edildi.

Hediyeleri teslim alarak öğrencilere ulaştıran okul müdürü Hasan Karamanoğlu ve sınıf öğretmeni Esma Filizdal Hamzaçebi, Atatürk Kültür Merkezi çalışanlarına ve İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü personeli Gülhan Yıldız'a teşekkür etti.