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Eşi tarafından darp edilen kadın hastanelik oldu

Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde uzaklaştırma kararı olan eşi tarafından darp edilen kadın hastanelik oldu.

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde uzaklaştırma kararı olan eşi tarafından darp edilen kadın hastanelik oldu.


Edinilen bilgiye göre, Ereğli ilçesinde A.Ö. isimli kadın, iddiaya göre uzaklaştırma kararı olan eşi ile kaymakamlık binası önünde tartışmaya başladı. A.Ö.'nün darp edildiğini gören çevredeki vatandaşlar, durumu polis ve 112 ekiplerine haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, sinir krizi geçiren kadına ilk müdahaleyi yaptıktan sonra ambulansa aldı. Ambulansla özel bir hastaneye kaldırılan kadın tedavi altına alındı. A.Ö.'nün tartıştığı eşi ise ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.

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