Eski belediye başkanı son yolculuğuna uğurlandı

Zonguldak'ın Ereğli ilçesine bağlı Ormanlı beldesi eski belediye Başkanlarından Osman Uludağ hayatını kaybetti.

Ormanlı Beldesi eski Belediye Başkanlarından Osman Uludağ hayatını kaybetti. Uludağ'ın vefatı başta Ormanlı beldesi olmak üzere, Kdz.Ereğli ve bölgede üzüntüyle karşılandı.

Uludağ'ın cenazesi öğle namazına müteakip Ormanlı Merkez Camiine getirildi.

Cenazeye Ormanlı Belediye Başkanı Bayram Başol, AK Parti Kdz. Ereğli İlçe Başkanı Saffet Bozkurt, AK Parti ilçe yönetim kurulu üyeleri, Kdz. Ereğli TSO Başkanı Arslan Keleş, siyasi partilerin temsilcileri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, bölge esnafı ve vatandaşlar katıldı.

Alınan helallik ve yapılan duaların ardından kılınan cenaze namazı sonrası Osman Uludağ toprağa verildi.