Eski belediye meclis üyesi yazlık evinde ölü bulundu

Zonguldak'ın Ereğli ilçesi belediyesi önceki dönem Ak Partili meclis üyelerinden Mustafa Şentürk kendisine ait yazlık evinde yakınları tarafından ölü olarak bulundu.

Kdz Ereğli ilçesinin sevilen iş insanlarından Şentürk kuyumculuk ve mobilya sahibi Kdz Ereğli Belediyesi'nin AK Partili meclis üyelerinden Mustafa Şentürk Balı mahallesinde ki yazlık evinde bu sabah saatlerinde yakınları tarafından ölü olarak bulundu. Şentürk'ün cenazesi Kdz Ereğli Devlet Hastanesi morguna kaldırılırken kalp krizi sonucu hayatını kaybettiği tahmin ediliyor. Şentürk'ün cenaze töreni ile ilgili bilgilerin önümüzdeki saatlerce netleşeceği belirtildi.