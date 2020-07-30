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Eski cezaevi "kütüphane müze" olacak

Zonguldak’ın Çaycuma ilçesinde bulunan eski cezaevi "müze-kütüphane" olarak kullanılmak üzere Çaycuma Belediyesine devredildi.

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde bulunan eski cezaevi "müze-kütüphane" olarak kullanılmak üzere Çaycuma Belediyesine devredildi.


2009 yılında, fiziki şartlarının yetersizliği ve kapasite düşüklüğü nedeniyle kapatılan ve o günden beri atıl durumda olan Çaycuma eski Cezaevi, Çaycuma Belediyesine tahsis edildi. Aynı zamanda Karabük Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunca "Kültür Varlığı" olarak tescil de edilen yapının devriyle ilgili karar Çaycuma Kaymakamı Muharrem Coşgun tarafından imzalanarak Çaycuma Belediyesine gönderildi. Adalet Bakanlığının tip projesine göre, geleneksel taş mimarisiyle, kasaba tipi cezaevi olarak 1948 yılında temeli atılıp 1951'de hizmete giren ve aralıksız 58 yıl cezaevi olarak hizmet veren yapı, Çaycuma Belediyesince yapılacak düzenlemelerin ardından, “kütüphane müze” olarak hizmet verecek. Cezaevi, eski mimari yapılardan biri olduğu için binanın aslını hiç bozmadan yepyeni bir fonksiyon kazandırarak Çaycuma'nın hizmetine sunulacak.

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