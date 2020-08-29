Eski Enerji Bakanı Taner Yıldız'dan doğalgaz yorumu

ZONGULDAK (İHA) – Eski Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı ve AK Parti Kayseri Milletvekili Taner Yıldız, bulunan doğalgaz ile ilgili, "Yıllardır bu konuda uğraşan bir kardeşiniz olarak 36 yıllık mühendislik hayatımda duyduğum müjdelerden birdir. Bunu hep beraber yaşadık ve yaşamaya devam edeceğiz” dedi.

Eski Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı ve AK Parti Kayseri Milletvekili Taner Yıldız, AK Parti Merkez İlçe 6. Olağan Kongresi'ne katılmak üzere Zonguldak'a geldi. Kemal Köksal Stadyumu'nda gerçekleşen kongre saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Açılış konuşmalarının ardından söz alan Eski Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı ve AK Parti Kayseri Milletvekili Taner Yıldız, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın geçen hafta “Müjde” olarak açıkladığı Karadeniz Ereğli'nin 175 kilometre açıklarında 320 milyar metreküp doğalgaz müjdesini değerlendirdi. 36 yıllık mühendislik hayatında aldığı en güzel müjde olduğunu ifade eden Yıldız, “Bugün yer altı zenginlikleriyle beraber şu ana kadar Türkiye'nin enerji istikrarına kömür ile beraber yer altındayken savaşın, yer üstündeyken barışın gerekçesi olan petrol ve doğalgazla da bu katkıyı koyduğunu hep beraber görebiliyoruz. Karadeniz'de münhasır ekonomik sahada Tuna -1 yeni ismiyle Sakarya doğalgaz sahası inşallah yeni bulunacaklarla beraber Zonguldak'ın ve isminin inşallah geçeceği yeni blokların, alanların yalnızca bizim refah seviyemize değil kendimizden daha çok sevdiğimiz çocuklara ve geleceğimize inşallah büyük katkılar koyacağına inandığımız bir enerjiden bahsediyoruz, doğalgazdan bahsediyoruz. Yıllardır bu konuda uğraşan bir kardeşiniz olarak 36 yıllık mühendislik hayatımda duyduğum müjdelerden birdir. Bunu hep beraber yaşadık ve yaşamaya devam edeceğiz. Vefanın sevdanın ve fıtratın hiç eksilmeden devam ettiği bu bereketli günde hukuklarımızın birbirimize emanet edildiği bugünde hep beraber bunu gerçekleştirmiş olacağız. Ben Zonguldak'ta bulunmuş olmaktan dolayı duyduğum memnuniyet bir kez daha dile getirerek bu kongrenin hayırlı uğurlu olmasını diliyorum” dedi.

Konuşmaların ardından tek liste ile gidilen merkez ilçe kongresinde Mükerrem Ayçicek merkez ilçe başkanı oldu.